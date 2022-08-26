В Siemens отреагировали на слова главы МИД Канады об отправке турбин для «Северного потока»

В компании Siemens Energy заявили, что слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли об отправке в ФРГ турбин для газопровода «Северный поток» относятся к разрешению, принятому в июле, передает РИА «Новости».

Как сообщили в организации, нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом технического обслуживания турбин, связанных с данным трубопроводом, нет. В Siemens Energy пояснили, что объявление Жоли является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного канадскими властями в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для «Северного потока» в Германию.

«Одна из турбин находится в Мюльхайме (немецкий город. — «Газета.Ru») уже несколько недель», — добавили в компании.

Недавно Мелани Жоли заявила, что Канада готова вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», проходившие техническое обслуживание в Монреале.

Ранее сообщалось, что ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая» в настоящий момент не находится на ремонте в Канаде.

До этого «Газпром» объявил о приостановке поставок газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ единственного рабочего газоперекачивающего агрегата Trent 60, расположенного на компрессорной станции «Портовая». Транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата.