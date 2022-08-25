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Альфа-Банк в три раза увеличит кэшбэк по картам с 1 сентября

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Альфа-Банк

С 1 сентября банк повысит кэшбэк в части категорий до 1,5% при тратах до 100 000 рублей в месяц и до 2% — если траты составят больше 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Решение принято в связи с тем, что после 31 августа Центробанк не планирует продлевать ограничение эквайринговой комиссии, получаемой банком с магазина при оплате товаров картой.

Напомним, весной ЦБ ограничил размер комиссии, которую магазины платят банкам за прием карт, чтобы поддержать бизнес. В итоге практически все банки сократили начисление бонусов и выплат до 0,5%. В Альфа-Банке заявили, что они держались, как могли, но тоже были вынуждены ввести новые правила. Мера действовала с 18 апреля до 31 августа.

В настоящий момент ЦБ пересмотрел свое решение, и Альфа-Банк сделал заявление о троекратном увеличении кэшбэк по картам.

В банке также подчеркнули, что сейчас кэшбэк начисляется с 1 рубля. Ранее это было возможно при покупках от 10 000 руб. в месяц.

Кроме того, клиенты Альфа-Банка могут получать суперкэшбэк по картам от партнеров до 33%.

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