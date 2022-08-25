Spiegel: газовый кризис сильнее всего бьет по немецкой промышленности

Энергетический кризис в Европе особенно сильно бьет по промышленным предприятиям Германии, которым в июле уже пришлось значительно сократить потребление природного топлива в сравнении со июльскими показателями. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные Федерального сетевого агентства (BNetzA).

Если в апреле снижение объемов энергопотребления в промышленном секторе составило всего 3,6%, в мае — 11,6%, в июне — 13,6%, то спад в июле составил уже 21,3%. При этом финансовые издержки немецких предприятий будут расти еще быстрее в ближайшие месяцы с учетом того, что местные политики по-прежнему требуют от заводов еще большего сокращения нормы газового потребления.

Однако по словам главы BNetzA Клауса Мюллера, Германия сейчас находится «на правильном пути» в вопросе энергобезопасности. Тот факт, что местные подземные хранилища удалось заполнить на 80%, значительно увеличивает шансы страны на бесперебойное прохождение осенне-зимнего отопительного сезона.

«Какими бы болезненными ни были чрезвычайно высокие цены и экономия, реальная нехватка газа будет еще более серьезной», — предостерег Мюллер.

Тем временем цены на электроэнергию в ряде европейских стран резко выросли на фоне отключения во Франции и Германии ядерных реакторов. Стоимость мВт/ч на сутки вперед в Австрии по состоянию на 15:48 мск составила €707,23, в Бельгии — €700,41, во Франции — €706,32. Чуть ниже показатели в Нидерландах — €693,83, Дании — €699,44, в норвежском Кристиансанне — €647,13. Накануне, 24 августа в этих странах средняя стоимость электричества не превышала примерно €630 евро за мВт/ч.