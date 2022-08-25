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Норвегия ждет высокого уровня добычи газа до 2030 года

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Depositphotos

Норвегия рассчитывает сохранить свой текущий высокий уровень добычи газа до конца десятилетия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Норвегии Терье Аасланда.

По информации издания, Европа хочет отказаться от российского импорта на фоне ситуации на Украине.

«Я ожидаю, что мы сможем поддерживать уровень производства, на котором мы находимся сейчас, до 2030 года», — подчеркнул глава Минэнерго.

Как отметил Аасланд, уже начали появляться проекты, планы по разработке и эксплуатации, позволяющие поддерживать высокие объемы газа.

В 2022 году Норвегия добудет около 122 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в 2021 году, следовало из майского прогноза.

«В принципе, рынок предсказуем. Когда есть дефицит, цены высоки. Это также способствует увеличению добычи...», — добавил норвежский министр.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия изучает введение лимита цен на российский газ.

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