Кабмин утвердил выплаты матерям-героиням

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах единовременного денежного поощрения для матерей-героинь. Как сообщается на сайте правительства, оно также касается родителей, которые были удостоены ордена «Родительская слава» или медали этого ордена.

Согласно сообщению, звание «Мать-героиня» присваивается тем женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Они будут получать выплату в 1 млн рублей.

Для родителей, награжденных орденом «Родительская слава» за воспитание 7 и более детей, размер поощрения вырастет со 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Родители, удостоившиеся медали этого ордена за воспитание четырех и более детей, будут получать поощрение в размере 200 тыс. рублей.

Уточняется, что сейчас правительством готовится распоряжение о выделении средств из резервного фонда, которые пойдут на выплаты награжденным в 2022 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября выплатить по 10 тыс. руб. родителям школьников на территориях Донбасса, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.