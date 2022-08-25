Китайские ноутбуки стали лучше продаваться в России и обогнали Apple

Китайские производители ноутбуков нарастили долю продаж в России. Honor и Huawei увеличили доли на 4 процентных пункта до 9% и на 5 процентных пунктов до 8% соответственно. Тайваньская MSI обогнала Apple, ее доля выросла вдвое до 6%. Это следует из отчета МТС о продажах ноутбуков в июле, пишет «Коммерсантъ».

Из отчета МТС следует, что первое место по продажам в штуках заняла американская HP с долей 21% (годом ранее 26%). За ней следует Lenovo, увеличившая долю с 17% до 18%. Тайваньская Acer заняла 14% против 13% в июле 2021 года. У Asus год к году доля снизилась на 4 процентных пункта, до 13%.

Asus и Acer в марте объявили о прекращении поставок в Россию на фоне военной операции на Украине.

Многие другие производители компьютерного оборудования и комплектующих также заявили об уходе из России. Среди них — IBM, московский офис которой был основан в 1974 году. Dell, Adobe, Microsoft, производитель программного обеспечения EPAM Systems, производитель коммуникационного оборудования Cisco. Приостановить или ограничить работу в России решили Apple, Oracle, Autodesk, Boeing, ExxonMobil, Shell, BP, Walt Disney и другие компании, в том числе торговые сети, производители автомобилей, продуктов питания и бытовой химии, сервисы и производители электронных игр.