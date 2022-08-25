Премьер Эстонии считает, что свободная выдача виз россиянам подрывает режим санкций

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободная выдача туристических шенгенских виз россиянам подрывает режим санкций Евросоюза, введенных против России, передает РИА «Новости» слова политика, сказанные в интервью новостному порталу «Юрактив».

«Эта ситуация позволяет обходить санкции в отношении передвижений воздушным транспортом, которые ЕС согласовал весной», — сказала она, добавив, что эта лазейка должна быть устранена.

По мнению Каллас, выдачу туристических виз нужно приостановить на период проведения специальной военной операции на Украине. Также она заявила, что данная мера должна быть принята на уровне Евросоюза, так как запреты отдельных стран-членов будут не столь эффективны.

Согласно информации в распоряжении премьер-министра, в последнее время поток россиян, пересекающих эстонскую границу, увеличился. Порядка 30% российских туристов попадают в страны шенгенской зоны через Эстонию. Политик выступила в поддержку «гуманитарных исключений» и за индивидуальные рассмотрения заявок на визы.

Ранее Каллас заявила, что российские туристы «представляют угрозу для безопасности Эстонии».