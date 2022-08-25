Reuters: немецкие экспортеры находятся в «экстремальном ценовом кризисе»

Немецкие экспортеры находятся в «экстремальном ценовом кризисе» и понесли дополнительные расходы в размере 70 миллиардов евро в этом году. Причина — резкий рост цен производителей и импорт. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Ассоциацию немецких торгово-промышленных палат (DIHK).

Согласно опросам и расчетам, проведенным Ассоциацией, немецкие компании в первом полугодии повысили цены на свои экспортируемые товары на 14,7%, но цены производителей и импорта выросли примерно в два раза быстрее.

«Внешняя торговля Германии находится в условиях крайнего ценового давления, от которого она не сможет освободиться в ближайшие несколько месяцев. Нагрузка на компании – 70 млрд евро», — сказал Reuters глава отдела внешней торговли DIHK Фолькер Трейер.

Еще одной причиной экономических проблем экспортеров стало ослабление евро, утратившего паритет с долларом и упавшего на самый низкий уровень за последние 20 лет.

Ранее торговое объединение округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт на востоке Германии подписало публичное письмо федеральному канцлеру Олафу Шольцу, где попросило отменить санкции против России.

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