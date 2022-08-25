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«Известия»: малая авиация России может оказаться на грани потери основного самолета

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Малая авиация может оказаться на грани потери основного самолета, пишут «Известия».

Минпромторг отложил финансирование замены американского двигателя и винта на основной российской машине ТВС-2МС. Это современная модификация известного Ан-2.

Новый самолет производят на новосибирском «Русавиапроме». Предприятие просило у правительства поддержку на эти разработки в размере девяти миллиардов рублей.
«Русавиапром», как пишут «Известия», уже выпустили 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них эксплуатируются, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. На них перевозят пассажиров и грузы в труднодоступные районы.

Ранее в Забайкалье пассажирский самолет опрокинулся на взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел 31 мая 2022 года в селе Красный Яр Тунгокоченского района. Во время посадки самолет ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская легкая авиация» опрокинулся на взлетно-посадочной полосе.

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