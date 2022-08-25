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Экономист Бадалов заявил о возможности ослабления рубля осенью при росте спроса на него

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Pixabay

Экономист Лазарь Бадалов рассказал, что обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, на сегодняшний день выплаты по внешним долгам и сохранившийся импорт обслуживаются в основном в рублях, а импорт товаров существенно сократился из-за логистических трудностей. При этом курс рубля сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений населения.

«Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — отметил Бадалов.

Он подчеркнул, что антироссийские санкционные меры укрепили российскую валюту. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту.

Ранее главный аналитик ПСБ Егор Жильников рассказал, что новое модифицированное бюджетное правило может привести к ослаблению рубля до 65 к началу осени и впоследствии до 70 рублей за доллар в течение осеннего сезона.

По его словам, сейчас на рынке рубль может укрепиться из-за активизации экспортеров, которые могут расширить навес предложения долларов, направляя свыше $300 млн ежедневно, вплоть до окончания налоговых выплат.

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