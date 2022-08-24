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Минэнерго США: страна не сможет заменить обогащенный уран из России другими источниками

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Dmitry Lovetsky/AP

Соединенные Штаты Америки не смогут заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае запрета импорта. Об этом в интервью газете Washington Examiner заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф, курирующая вопросы ядерной энергетики.

«Во всем мире нет достаточно мощностей, чтобы восполнить эту разницу из надежных источников», — сказала Хафф.

По ее словам, в настоящее время цепочки поставок обогащенного урана нарушены. В связи с этим США не в состоянии обеспечить топливом все реакторы в стране.

Около 20% необходимых объемов низкообогащенного урана США получают из России. Для снижения зависимости от российского урана Минэнерго США пытается стимулировать внутреннее производство, заключая долгосрочные контракты на поставки. Однако, как отметила Хафф, эти закупки покроют очень небольшую часть необходимого объема ресурса.

В марте сообщалось, что сенаторы от Республиканской партии США внесли на рассмотрение законопроект о запрете на импорт в страну урана из России в связи с событиями на Украине.

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