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В Канаде заявили о готовности вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока»

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Wolfgang Rattay/Reuters

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна готова вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», проходившие техническое обслуживание в Монреале. Об этом сообщает телеканал CBC.

«Это было решение, которое мы приняли», — отметила министр, добавляя, что именно об этом Канаду просила Германия.

Ранее «Газпром» объявил о приостановке поставок газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ единственного рабочего газоперекачивающего агрегата Trent 60, расположенного на компрессорной станции «Портовая». Транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата.

Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубикки призвал властей ФРГ запустить «Северный поток — 2», чтобы спасти экономику Германии и дать время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений. Он отметил, что газовое эмбарго в отношении России было бы безответственным решением властей страны.

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