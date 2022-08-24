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Президент Сербии: Европу ожидает катаклизм в связи с нехваткой электричества

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Axel Schmidt/Reuters

Европа столкнется с катаклизмом и отключением электричества из-за мирового энергетического кризиса. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии, передает издание Srbija Danas.

«Мы каждый день боремся (с кризисом), и я вам скажу, что самые крупные страны Европы столкнутся с отключениями электричества. <...> Будет катаклизм», — заявил Вучич.

По его совам, в австрийской Вене с декабря по января остановят бизнес, потому что счета за электричество в стране выросли в четыре раза.

В конце июля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что правительство страны введет «ценовой тормоз» на электроэнергию, чтобы облегчить австрийцам оплату счетов. Канцлер отметил, что данная мера начнет действовать с осени.

Ранее в июле Вучич сообщал, что власти страны с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года фактически введут режим чрезвычайного положения из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием.

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