Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Белом доме отреагировали на намерение Зеленского вернуть Крым «любыми... 23:45
Дзюба мог перейти в бельгийский «Юнион» с зарплатой €... 23:44
В Ставропольском крае нашли фрагменты упавшего Ми-2 23:43
Школьница из Волгоградской области четыре года жила с иглами в коленях 23:39
В Росстате сообщили, что производство легковых автомобилей в стране в июле... 23:31
В Канаде заявили о готовности вернуть все отремонтированные турбины... 23:25
Тренер прыгуньи с шестом Сидоровой заявила, что легкая атлетика в России... 23:22
Собянин заявил, что в Москве не будет коллапса из-за санкций 23:21
В тюменской больнице родителям отдали новорожденную дочь без кончика носа 23:20
Wildberries: плату за возврат товаров не будут брать с более чем 50% клиентов 23:17

Россия заняла второе после США место в мире по объему добычи нефти

close
100%
Jonathan Alcorn/Reuters

Среди нефтедобывающих стран Россия по итогам июня 2022 года заняла второе место по объему добываемого сырья. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Росстата на своем сайте.

Первое место заняли Соединенные Штаты Америки. На третьем месте расположилась Саудовская Аравия.

Россия в июне нарастила добычу до 10,667 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как Саудовская Аравия добывала 10,646 млн б/с, а США — 12,04 млн б/с. Всего за первые шесть месяцев 2022 года Россия добыла 263,3 млн тонн нефти, что на 3,3% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

24 августа агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минэнерго США написало, что Вашингтон отправил на продажу свыше 11 млн баррелей нефти и продуктов нефтепереработки в сутки за расчетную неделю, которая завершилась в среду, 24 августа. Отмечается, что показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, то есть с февраля 1991 года.

До этого в тот же день иранский министр нефти Джавад Оуджи сообщил, что Россия согласовала с Ираном разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Исламской Республике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть