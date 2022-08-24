Россия заняла второе после США место в мире по объему добычи нефти

Среди нефтедобывающих стран Россия по итогам июня 2022 года заняла второе место по объему добываемого сырья. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Росстата на своем сайте.

Первое место заняли Соединенные Штаты Америки. На третьем месте расположилась Саудовская Аравия.

Россия в июне нарастила добычу до 10,667 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как Саудовская Аравия добывала 10,646 млн б/с, а США — 12,04 млн б/с. Всего за первые шесть месяцев 2022 года Россия добыла 263,3 млн тонн нефти, что на 3,3% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

24 августа агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минэнерго США написало, что Вашингтон отправил на продажу свыше 11 млн баррелей нефти и продуктов нефтепереработки в сутки за расчетную неделю, которая завершилась в среду, 24 августа. Отмечается, что показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, то есть с февраля 1991 года.

До этого в тот же день иранский министр нефти Джавад Оуджи сообщил, что Россия согласовала с Ираном разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Исламской Республике.