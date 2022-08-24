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Экспорт нефти и нефтепродуктов из США стал рекордным с 1991 года

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Sue Ogrocki/Reuters

Соединенные Штаты Америки отправили на продажу свыше 11 млн баррелей нефти и продуктов нефтепереработки в сутки за расчетную неделю, которая завершилась в среду, 24 августа. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минэнерго США.

Отмечается, что показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, то есть с февраля 1991 года.

Объем продаж дизельного топлива за границу вырос на 20%, а экспорт сырья превысил 4 млн баррелей в сутки по итогам второй недели подряд, что случилось впервые с 2015 года.

Bloomberg пишет, что Вашингтон наращивает продажи энергетических ресурсов на фоне кризиса, который вызван сокращением продаж российских нефти и газа. Главным направлением американского экспорта энергоносителей является Европа.

Ранее 24 августа газета The Telegraph написала, что танкер с австралийским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл на территорию Великобритании впервые с 2016 года в рамках замены энергоносителей из России.

На этой неделе Bloomberg написало, что поставки сырой нефти из России выросли на прошлой неделе до 3,41 млн баррелей в день в период до 19 августа, восстановив почти весь предыдущий спад.

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