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ET: в Индии считают, что для ограничения цены нефти из РФ нужен консенсус

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Индии заявили, что ограничивать цену на российскую нефть можно только путем консенсуса. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

По его информации, Нью-Дели собирается донести свою идею до официальных лиц США, в том числе до первого заместителя министерства финансов Адевале Адейемо, который находится в Индии.

Отмечается, что Индия не будет присоединяться к плану по ограничению стоимости нефти из России на мировом рынке без достижения консенсуса со всеми покупателями.

Как пишет The Economic Times, западные страны предлагают ввести ценовой предел, который, по их планам, должен лишить Россию средств для финансирования спецоперации. Однако, как подчеркивается в газете, эффективность таких мер зависит от ключевых клиентов, например, от Китая и Индии.

Ранее Bloomberg писало, что власти Индии не решатся пойти в одиночку на требование США ввести ценовое ограничение на российскую нефть из опасений потерять действующие скидки на нее.

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