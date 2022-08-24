В Краснодарском крае появится первый в России завод по производству лимонной кислоты

На базе Армавирского промпарка в Краснодарском крае построят первое в России предприятие по производству лимонной кислоты и крахмалопродуктов. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев по итогам встречи с гендиректором ООО «Рустарк» Романом Козыревым, пишет ТАСС.

По словам главы региона, инвестор до конца 2022 года должен начать проектирование этого завода для импортозамещения с объемом вложений более 60 млрд рублей.

«Проект интересный и перспективный. Причем не только в рамках края, но и в стране. Сегодня этот продукт в Россию поставляют исключительно из-за рубежа. Приятно, что наши кубанские предприятия показывают примеры успешного импортозамещения», — сказал Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края добавил, что строить завод должны начать в 2024 году.

В первой половине августа Кондратьев сообщал, что в Крымском районе на Кубани появится первый в России завод по производству щелочных батареек. По словам губернатора, на этом предприятии собираются выпускать 340 млн батареек ежегодно.