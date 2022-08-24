Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Bloomberg: Россия может предложить азиатским странам скидки на нефть до 30% 19:16
Guardian: власти США годами пренебрегали советом главы ЦРУ по Украине 19:12
ФИФА отказалась комментировать новость о принятии крымских клубов в ФНЛ 19:12
Жительница Индии умерла, выпив крысиный яд вместо лекарства 19:12
Экс-разведчик США обвинил Вашингтон в имитации помощи Украине 19:07
Два японских эсминца присоединились к ударной группе авианосца ВМС США «Рональд... 19:04
В Киеве увековечили имя Бориса Джонсона на «Алее смелости» 19:03
ВС Новой Зеландии получили информацию о смерти новозеландского наемника... 19:00
В Таиланде впервые за 14 лет подорожает лапша быстрого приготовления 18:57
Биржевая цена на газ в Европе превысила $3 100 за 1 тыс. кубометров... 18:56

В Краснодарском крае появится первый в России завод по производству лимонной кислоты

close
100%
YouTube

На базе Армавирского промпарка в Краснодарском крае построят первое в России предприятие по производству лимонной кислоты и крахмалопродуктов. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев по итогам встречи с гендиректором ООО «Рустарк» Романом Козыревым, пишет ТАСС.

По словам главы региона, инвестор до конца 2022 года должен начать проектирование этого завода для импортозамещения с объемом вложений более 60 млрд рублей.

«Проект интересный и перспективный. Причем не только в рамках края, но и в стране. Сегодня этот продукт в Россию поставляют исключительно из-за рубежа. Приятно, что наши кубанские предприятия показывают примеры успешного импортозамещения», — сказал Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края добавил, что строить завод должны начать в 2024 году.

В первой половине августа Кондратьев сообщал, что в Крымском районе на Кубани появится первый в России завод по производству щелочных батареек. По словам губернатора, на этом предприятии собираются выпускать 340 млн батареек ежегодно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть