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Пенсионерам Крайнего Севера вернут затраты на проезд на машине к местам отдыха

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере, смогут получить денежную компенсацию за поездки к местам отдыха на личном автотранспорте. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства России.

Для получения такой компенсации пенсионерам необходимо подать заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда и предоставить документы на автомобиль вместе с чеками на оплату топлива. Возмещение затрат будет производиться раз в два года за счет федеральных средств.

До этого подобные льготы можно было получить за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Таким образом в правительстве России расширили возможности компенсации для неработающих граждан, которые получают пенсию по старости или по инвалидности.

16 августа во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что почти 60% работающих россиян хотели бы получать дополнительный доход к пенсии. 37% респондентов заявили, что не нуждаются в дополнительном финансировании, 6% — не смогли ответить на вопрос. При этом мужчины чаще, чем женщины, отмечали необходимость в еще одном источнике финансирования (62% против 52%).

По данным опроса, 50% граждан намерены работать и после наступления пенсионного возраста, если найдут источник заработка по силам. Еще 42% россиян заявили, что хотели бы к тому времени продолжать работать по специальности. Почти треть (28%) опрошенных надеются ограничиться собственными сбережениями.

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