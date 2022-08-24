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В России гражданам-инвесторам отказали в равных правах с дольщиками

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Андрей Стенин/Архив/РИА «Новости»

Верховный суд (ВС) РФ отделил граждан-инвесторов от рядовых дольщиков, признав, что они не могут иметь равные права при банкротстве застройщика. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ВС 23 августа опубликовал решение в рамках банкротства ООО «Стройинвест» по жалобе Леонида Паначева, который просил включить его в реестр дольщиков, так как он приобрел 15 квартир в Подмосковье в 2014 году за 31 млн рублей. Однако впоследствии застройщик обанкротился. Вначале первая инстанция включила его в реестр дольщиков, но апелляция и кассация отказали. По мнению суда, Паначев является профессиональным инвестором и покупает жилье с целью извлечения прибыли. То есть дольщики не могут быть в одной очереди с теми, кто покупает жилье ради инвестиций, отметили в публикации.

Участники рынка указали, что в Москве доля инвестиционных сделок составляет около 15% от общего числа. Однако в прошлом году этот показатель был на уровне 30%, так как из-за роста цен на жилье доходность некоторых объектов достигала 25% за 17 месяцев. Сейчас же подобное жилье принесет не более 15% прибыли за аналогичный период.

Некоторые юристы посчитали, что с точки зрения закона все граждане-дольщики — непрофессиональные инвесторы (в сравнении с застройщиком) и должны равно защищаться. Однако другие возразили, что физлица, которые покупают много квартир, не могут иметь одинаковые права с обычными дольщиками. Кроме того, своим решением ВС не внес ясности в вопрос физлиц-инвесторов и лишь запутал ситуацию. То есть суд не дал критериев того, как определить потребительский или инвестиционный характер сделки.

В начале июня «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минстроя, что с января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых застройщиками дольщиков получили квартиры или деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. В то же время еще 119,4 тыс. дольщиков на текущий момент нуждаются в восстановлении своих прав.

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