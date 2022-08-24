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FT: Польша отказалась поставлять нефть в Германию взамен российской

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в город Шведт в Германии для замены поставок из России по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает газета The Financial Times.

Издание пишет, что завод рассматривает возможность поставлять топливо через польский порт Гданьск. Однако польская сторона возмутилась из-за того, что 54% акций НПЗ владеет «Роснефть».

«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», — заявил сотрудник НПЗ.

В материале говорится, что предприятие также рассчитывает заменить российскую нефть поставками из Казахстана.

Ранее The Financial Times писала, что жители города Шведт в Германии разгневаны решением властей ввести эмбарго на российскую нефть. Автор материала заявил, что они опасаются закрытия НПЗ. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе заявила, что это «поистине кошмарный сценарий».

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