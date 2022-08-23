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Посол Индии в Москве сообщил об увеличении покупок нефти у России

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Индия увеличила покупки нефти, удобрений и других товаров у России. Об этом заявил индийский посол в Москве Паван Капур, передает RT

«За последние месяцы мы наблюдаем значительный рост товарооборота, и сферы торговли тоже поменялись: Индия закупает у России больше нефти и удобрений, других товаров. Россия покупает у Индии потребительские товары, текстиль, автозапчасти», —отметил Капур.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь 2022 года. Импорт сырья за последние три месяца впервые составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой Нью-Дели за границей. До февраля этого года поставки не превышали 0,2% общего объема таких закупок страны.

Сейчас Россия входит в десятку главных поставщиков нефти в Индию. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака.

После США и Китая, Индия является крупнейшим мировым потребителем нефти, более 85% которой закупается за рубежом.

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