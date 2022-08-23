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За год экспорт пшеницы из России упал на 27% до минимума с 2017-2018 годов

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pexels.com

В июле—августе 2022 года экспорт пшеницы из России сократился на 27% по сравнению с аналогичны периодом прошлого года до 5,9 млн тонн. Такие данные приводит агентство «СовЭкон», пишет «Коммерсант». По данным «СовЭкон», это минимум с сезона 2017–2018 годов.

Как уточнили аналитики, вывоз пшеницы из России находится на низком уровне, потому что цены на нее выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из Евросоюза. В компании также считают, что российские экспортеры могут столкнуться со сложностями в поставках из-за ухудшения погодных условий в Черном море и сезонной остановки речной навигации.

В то же время аналитики не исключили роста объемов экспорта зерна из России. На это должно повлиять падение цен на внутреннем рынке и/или повышения мировых цен на пшеницу.

«Мы считаем, что российский внутренний рынок далек от дна, в то время как есть большая вероятность, что мировой рынок уже преодолел его»,— сказано в сообщении «Совэкона».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», российская пшеница сейчас направляется в том числе в Албанию.

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