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Правительство РФ расширит программу поддержки рынка для безработных до 30 лет

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Премьер-министр Михаил Мишустин России подписал постановление, согласно которому программа субсидирования найма распространяется на всех безработных граждан до 30 лет, передает пресс-служба кабмина.

Компании и организации ранее могли рассчитывать на господдержку при трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет. Речь идет о выпускниках колледжей и вузов без опыта работы, молодых людях без среднего профессионального или высшего образования, детях-сиротах, инвалидах, родителях несовершеннолетних детей.

Как пояснили в кабмине, теперь программа будет распространяться на всю молодежь, которая ищет работу.

Субсидия, которую предоставят работодателям, как и прежде, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через полгода.

Чтобы получить господдержку, работодателю следует обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.

Ранее опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что 65% российских компаний берут на стажировку молодых специалистов.

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