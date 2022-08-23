Казахстанские банки с января вдвое увеличили объем привлеченных денег от иностранцев

В июне 2022 года объем денег, привлеченных банками Казахстана от нерезидентов, достиг 410,7 млрд тенге или 3% от общей суммы средств физлиц на счетах и вкладах. По сравнению с январем этот показатель увеличился вдвое, следует из отчета Национального банка Казахстана и расчетов Frank Media.

При этом Национальный банк Казахстана не раскрывает долю россиян в средствах нерезидентов, размещенных в банках республики. Как уточняют представители регулятора, статистика по нерезидентам в разрезе стран не ведется. Данные по странам в последний раз раскрывались в начале апреля 2022 года. Тогда граждане России и Беларуси с начала года открыли около 12 тыс. счетов.

С апреля Центробанк закрыл статистику о трансграничных и денежных переводах физлиц из РФ, поэтому из российских источников теперь такие данные не получить.

Объем привлеченных денег от нерезидентов вырос также в ряде других дружественных России стран. Как ранее сообщал Frank Media, о притоках средств иностранцев заявляли также Центробанки Армении и Узбекистана, Национальные банки Грузии и Киргизской республики.