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«Газпром» рассчитывает на безусловное исполнение Молдавией обязательств по газу в срок

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Газпром» при принятии решения о переносе срока оплаты аванса за газ «Молдовагазом», исходит из того, что в дальнейшем молдавская сторона будет безусловно исполнять свои контрактные обязательства. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-24».

«Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона, безусловно, будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок», - сказал он.

Куприянов отметил, что «Молдовагаз» смог рассчитаться с «Газпромом» только за июльские поставки. Теперь же, илдя науступки, «Газпром» рассчитывает на полное исполнение обязательств молдавской стороной.

22 августа «Газпром» перенес сроки оплаты аванса за газ «Молдовагазом» до 1 сентября.

Как ранее отметил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, компания не в состоянии заплатить аванс в срок, который был обозначен в контракте с российской стороной.

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