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Иран решил нарастить добычу нефти свыше 4 млн баррелей в сутки за год

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Ana Maria Otero/AP

В Иране решили увеличить добычу нефти до 4,038 млн баррелей в сутки до конца года по своему календарю, то есть до 21 марта 2023 года. Об этом заявил глава подразделения по контролю за добычей нефти и газа Иранской национальной нефтяной компании Хормоз Галаванд, передает агентство Shana.

«При поддержке исполнительного директора Иранской национальной нефтяной компании Мохсена Ходжастемехра и после необходимых распоряжений, адресованных дочерним организациям, к концу этого года по иранскому календарю производство достигнет 4,038 млн баррелей в сутки», — отметил Галаванд.

По его словам, в компании было совещание по поводу рассмотрения всех возможных условий в техническом и финансовом плане, которые необходимы для достижения поставленной цели.

В конце июля иранское новостное агентство Tasnim, ссылаясь на министра нефтяной промышленности исламской республики Джавада Оуджи сообщило, что Иран и Россия начнут совместные поставки газа в Оман и Пакистан. По словам Оуджи, данное решение стало результатом переговоров между российским «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией (ИННК), подписавших соответствующий меморандум 19 июля.

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