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Холдинг «Байтерек» выкупит весь пакет акций «дочки» «Сбера» «Сбербанк Казахстан»

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Depositphotos

Казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек» купит полный пакет акций организации «Сбербанк Казахстан», являющейся «дочкой» «Сбера». О подписании сделки купли-продажи стало известно из пресс-релиза компании.

В нем сообщается, что к такому решению «Сбер» пришел в связи с актуальной геополитической ситуацией, «действуя в интересах клиентов дочернего банка».

«Байтерек» рассчитывает, что технологии и современная инфраструктура «Сбера» в ближайшее время поспособствуют возвращению банка к полноценной работе и старту финансирования реального сектора экономики Казахстана. Ожидается, что сделка продолжит развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.

Отмечается также, что все обязательства банка перед своими клиентами останутся в силе с сохранением условий по всем банковским продуктам. Сделку планируют закрыть в ближайшее время.

Ранее стало известно, что VK вышла из совместного предприятия со «Сбербанком» «О2О Холдинг». Компания решила полностью выкупить доли в сервисе доставки Delivery Club и передать его «Яндексу», получив взамен платформы «Дзен» и «Новости».

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