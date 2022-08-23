Польский производитель удобрений Grupa Azoty сократил производство из-за цен на газ

Польский производитель азотных удобрений Grupa Azoty решил приостановить часть производства из-за высоких цен на газ. Об этом сообщается на сайте компании.

Grupa Azoty объявила о приостановке части производства, в том числе азотных удобрений. Это решение было принято из-за рекордно высоких цен на газ. В частности, прекратилось производство капролактама (порошок белого цвета, используется для производства капрона) и полиамида 6 (принадлежит к группе термопластов).

По данным компании, рекордное подорожание газа с €72 за МВт•час в феврале до €276 за МВт•час в августе не дает возможность полноценное продолжать производство.

В публикации указали, что на время приостановки производства будут произведены ремонтные работы, а также капремонт установок.

18 июля комиссия США по международной торговле порекомендовала отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России, основываясь на постановлении о том, что они не несут угрозы для американской индустрии.