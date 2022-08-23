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Число предлагаемых в аренду квартир в Москве летом упало на 20%

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

За июль-август 2022 года количество предлагаемых в аренду квартир в Москве снизилось почти на 21%. В то же время спрос увеличился на 26%, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков риэлторской компании «Инком-Недвижимость».

По словам представителя компании Оксаны Поляковой, на снижение предложения повлияли ряд факторов, включая увеличение спроса на покупку жилья на вторичном рынке. В итоге около 15% квартир, изначально предназначенных для аренды, были вновь выставлены на продажу.

«Начиная с апреля на фоне снижения активности вторичного рынка жилья собственники-продавцы переводили свои объекты из реализации в аренду. В июле спрос на вторичке пошел вверх и часть владельцев квартир вновь решила их продавать», — пояснила она.

19 августа эксперт по недвижимости Ксения Аверс спрогнозировала, что к октябрю-ноябрю 2022 года девелоперы начнут массово распродавать недвижимость, чтобы спасти бизнес от банкротства из-за низких доходов. По ее словам, некоторые строительные площадки уже пришлось заморозить. При таком раскладе застройщикам остается лишь массово распродавать квартиры по себестоимости.

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