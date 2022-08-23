DWN: коммунальщики в Германии подали иски о доходах на €34 млрд

Коммунальные предприятия ФРГ подали иски о доходах от надбавки на газ, попросив около €34 млрд. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Сбор выплачивается и передается поставщикам энергии и, следовательно, конечным потребителям через Trading Hub Europe (THE), совместное предприятие операторов газотранспортной системы», — отметили в публикации.

По данным THE, отчеты поступили от AXPO Solutions AG, DXT Commodities SA, EWE Trading GmbH, ENET Energy SA, Gunvor Group Ltd. и многих других. При этом 12 из них подали иски.

22 августа Германия досрочно выполнила план Еврокомиссии по заполненности газовых хранилищ на 80%. ФРГ не стала дожидаться ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток». Изначально Европейская комиссия призывала немецкие предприятия заполнить газовые хранилища к 1 октября.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил в рамках Дня открытых дверей в Минэкономики Германии, что запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы уступкой России. По словам Хабека, введение в эксплуатацию газопровода говорило бы о том, что президент России Владимир Путин прав.