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Bosch прокомментировал информацию о продаже своих заводов в России

РИА «Новости»: Bosch опроверг Минпромторгу информацию о продаже заводов в России

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Bosch

Представитель российской структуры немецкой компании Bosch «БСХ Бытовые приборы» не подтвердил Минпромторгу России информацию о продаже своих российских заводов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в министерстве.

«Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые приборы» (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу РФ об отсутствии информации о продаже заводов в России», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о заводе по производству бытовой техники в Стрельне и предприятии по выпуску котлов в Энгельсе.

Накануне «Коммерсант», ссылаясь на источники, писал, что немецкий производитель бытовой техники Bosch решил продать свои два завода в России и уже активно ищет покупателей. Собеседник издания уточнял, что их рыночная стоимость находится на уровне 3,8-4,4 млрд руб. Однако заводы сейчас стоят куда меньше, так как не выпускают продукцию.

В апреле глава компании Bosch Штефан Хартунг сообщал об отсутствии планов полностью закрывать бизнес в России.

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