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В России призвали отказаться от печатных журналов в самолетах из-за вреда для экологии

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Пресс-служба губернатора Самарской области

Общероссийское объединение пассажиров и АНО «Сад памяти» призвали российские авиакомпании отказаться от печатных журналов и газет в пользу электронных носителей информации, передает РИА «Новости».

По данным агентства, глава объединения, член Общественной палаты РФ Илья Зотов направил министру транспорта России Виталию Савельеву письмо, в котором говорится о том, что ежегодно для печатной продукции авиа- и железнодорожных компаний вырубается более 5 млн деревьев.

«Чтобы обеспечить всех пассажиров печатными билетами, вырубается 85 481 дерево (площадь — 252 футбольных поля). А для производства бортовых журналов только для гражданской авиации ежегодно вырубается 4 771 200 деревьев на площади 10 045 га. Это колоссальный ущерб для экологии», — отмечается в письме.

Инициаторы предложили сократить тираж или вовсе отказаться от печатных газет и журналов и переходить на электронные форматы ради «заботы об экологии и лесе, который определяет качество воздуха, а значит, качество нашей жизни».

Ранее участники акции «Сад памяти» высадили 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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