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Стоимость газа в Европе побила рекорд 1996 года

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Alik Keplicz/AP

Расчетная цена по итогам понедельника стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года, достигла $2861,6 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после этой новости сразу начали стремительно расти. И если 19 августа вечером они подскакивали почти на 8%, выше $2700 за тыс. куб. м впервые с марта, то утром 23 августа росли уже на 20% и перешагнули $3000, при этом остановившись на закрытии чуть ниже $2900.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе превысили $2800 за тыс. куб. м. впервые с марта и продолжают расти на фоне сообщения о приостановке «Газпромом» поставок газа по «Северному потоку».

19 августа «Газпром» объявил, что приостанавливает поставки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за технического обслуживания газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» После этого сообщения цена газа на бирже в Европе превысила $2700.

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