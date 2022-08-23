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IMAX запретила показывать в РФ отечественные фильмы одноименного формата

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин рассказал РБК, что канадская компания IMAX запретила использовать одноименный формат для показа российских фильмов.

Он пояснил, что оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам, однако на такой показ потребуется разрешение компании. Васягин отметил, что теперь даже отечественные фильмы в формате IMAX нельзя будет показывать из-за такого запрета.

Васягин также подчеркнул, что руководство киносети намерена подавать судебные иски и показывать на имеющемся оборудовании кино в другом формате.

«У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — указал собеседник издания.

C 1 июня IMAX прекратила свою деятельность в России. Как заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, компания приостановила деятельность в России, но не ушла окончательно.

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