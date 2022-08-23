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Business Insider: США грозит собственный энергокризис из-за отставания в добыче газа

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George Frey/Reuters

США грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа, пишет Business Insider.

По информации издания, в настоящее время запасы природного газа на зиму в стране более чем на 10% ниже необходимого для этого периода, это происходит на фоне растущего спроса на электроэнергию для охлаждения в жаркое время года.

Внутренняя добыча газа упала на 1 миллиард кубических футов в день с пиковых значений в 98,7 миллиарда в августе и поставки газа в США могут сократиться еще больше, пишет СМИ. Между тем до начала отопительного сезона в США осталось всего два с половиной месяца. Однако в октябре после пожара частично откроется экспортный центр СПГ Freeport, его могут задействовать в экспорте газа из США, так как Европа сама борется с энергетическим кризисом.

Покупатели в Европе готовы платить за природный газ в семь раз больше отпускной цены в США, говорится в статье. Только в августе цены на газ выросли на 12%, составив $67 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Эти цифры сопоставимы со стоимостью в США — около $9 за миллион БТЕ, что приближается к 14-летнему максимуму, сообщает издание.

Ранее газета Blick писала, что США обогащаются за счет газового кризиса в Европе.

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