Глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил о шизофреническом состоянии мирового рынка нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«Без достаточной ликвидности рынки не могут рационально отражать реалии физических основ и могут создавать ложное чувство безопасности во времена, когда резервные мощности сильно ограничены, а риск серьезных сбоев остается высоким. Бумажный и физический рынки становятся все более разобщенными. В некотором смысле рынок находится в состоянии шизофрении», — сказал министр.

Он также отметил, что в настоящее время прозрачность функционирования рынков особенно необходима. Это позволит эффективно управлять рисками и подстраиваться под неопределенности, с которыми сталкиваются участники рынка.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявлял, что Россия сыграла очень важную роль в поддержании стабильности на рынке нефти.

3 августа министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тогда для России и Саудовской Аравии согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.

В дальнейшем, 11 августа, ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей в сутки.