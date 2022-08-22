«Газпром» пошел на уступки Молдавии и отсрочил оплату аванса за газ до 1 сентября

«Газпром» перенес сроки оплаты аванса за газ «Молдовагазом» до 1 сентября. Об этом «Газпром» сообщил в своем телеграм-канале.

«АО «Молдовагаз» не выполнило контрактные обязательства перед ПАО «Газпром» по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим «Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. «Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», — следует из сообщения компании.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания не в состоянии заплатить аванс в срок, который был обозначен в контракте с российской стороной.

По его словам, ситуация с авансом за август пока проблематична. Он добавил, что у «Газпрома» компания попросила продления срока выплаты.

17 августа Чебан в своем Telegram-канале сообщил, что компания «Молдовагаз» вынуждена обратиться к правительству Молдавии за помощью в оплате российского газа. Он добавил, что тарифные отклонения с начала 2022 года составили уже два млрд леев (более 6 млрд руб.).