Foreign Policy: Европа не смогла отправить Россию в «экономическое небытие»

Западные санкции не сломили экономику Россию, пишет обозреватель Брюс Джентлсон для издания Foreign Policy.

«Как часто бывает с подвергшимися санкциям странами, Россия взяла на вооружение три основных стратегии защиты от санкций, чтобы уменьшить издержки. Это поиск альтернативных торговых партнеров, подрыв международных ограничительных мер и компенсационные уловки», — считает автор.

Обозреватель напомнил, что Китай увеличил закупки российской нефти, а Индия из-за скидок увеличила импорт нефти из России с одного до 20%.

В то же время, как пишет автор, в ряде европейских государств, как заявил Джентлсон, наоборот, наблюдается нехватка газ.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что вводимые западными странами и международными организациями антироссийские санкции «сродни» объявлению войны.

Ограничения, которые накладывают на Россию, а также компании и граждан страны, связаны со специальной операцией, проводимой на Украине российскими Вооруженными силами. О начале военной спецоперации объявил 24 февраля российский лидер. По словам Путина, цель военных действий заключается в «демилитаризации» Украины» и «денацификации» ее властей.