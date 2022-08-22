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Биржевые цены на газ в Европе откатились к $2900 за тысячу кубометров

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Bernadett Szabo/Reuters

Биржевые цены на природный газ скорректировались. По состоянию на 16.50 мск цены растут на 11,4%, составляя $2827,55 за тысячу кубометров. Ценовой максимум пока достигает 3050,3 доллара за тысячу кубометров (+20,1%). Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Торги понедельника ближайшие фьючерсы открыли у отметки $2766,5 (+9%). Затем их стоимость превысила $3000 за тысячу кубометров.

Стоимость природного газа начала расти в понедельник на фоне сообщений «Газпрома» о плановом трехдневном ремонте единственной работающей турбины на газопроводе «Северный поток - 1». Трубопровод уйдет в простой с 31 августа по 2 сентября.

До этого компания прогнозировала, что в случае дальнейших сокращений поставок газа, задержек с возвратом другой турбины, которая была на ремонте в Канаде и сейчас находится в Германии, цена на топливо может превысить $4000 за тысячу кубометров к концу 2022 года.

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