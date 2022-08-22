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Верховный суд обязал проверять на честность сделки со слишком дешевой недвижимостью

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Покупатель слишком дешевой недвижимости может считаться прямо или косвенно осведомленным о противоправной цели продавца, если не докажет обратного. Такая сделка может быть признана недействительной, говорится в документе, опубликованном в базе «Электронное правосудие».

Отмечается, что многократное занижение стоимости отчуждаемого имущества должно породить у любого участника гражданского оборота определенные сомнения касательно правомерности такой процедуры. При сделке нужно в обязательном порядке фиксировать особенности объекта, которые существенно снижают его стоимость, считают в Верховном суде.

При подобных сделках нужно исходить из того, что покупатель имущества, которое искусственно занижено в цене, либо «знает о намерении должника вывести свое имущество из-под угрозы обращения на него взыскания и действует с ним совместно», либо понимает, что «менеджмент или иные контролирующие должника лица избавляются от имущества общества по заниженной цене по причинам, не связанным с экономическими интересами последнего».

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев ранее перечислил опасные для инвестиций виды недвижимости. В их число вошли: квартиры с большой площадью, так как они медленнее растут в цене, а также аварийные помещения и дома под снос, которые могут привлечь низкой ценой.

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