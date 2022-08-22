В Британии подали иск к Sony PlayStation на £5 млрд

Британский защитник прав потребителей Алекс Нил подал коллективный иск на £5 млрд от 9 млн истцов к компании Sony PlayStation с обвинением в «обкрадывании людей». Об этом сообщает Sky News.

«Этим судебным иском я выступаю в защиту миллионов жителей Великобритании, которые были невольно обмануты. Мы считаем, что Sony злоупотребила своим положением и обокрала своих клиентов», — цитирует телеканал Нила.

Отмечается, что компания, предположительно, взимала с людей комиссию в 30% с покупки каждой игры в цифровом формате, а также с внутриигровых покупок через PlayStation Store. Таким образом, за последние шесть лет покупатели переплатили до £5 млрд.

В Sky News рассказали, что Sony PlayStation обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства через злоупотребление позицией на рынке. Согласно иску, компания навязывает несправедливые условия разработчикам и издателям игр, что приводит к повышению потребительских цен.

По данным телеканала, предполагаемая сумма компенсации — от £67 до £562 без учета процентов. На нее имеют право включенные в иск граждане, которые приобрели цифровые игры или дополнительный контент на консоли с 19 августа 2016 года.

Ранее на компанию Sony подали в суд из-за дефекта PlayStation 5, который приводит к самопроизвольному отключению консоли.