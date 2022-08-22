Экономист Разуваев предрек резкое удорожание доллара к евро

В ближайший год мир ожидает эпоха дорогого доллара и дешевого евро. Курс американской валюты к июлю 2023 года может укрепиться к европейской до 0,82-0,84 евро за доллар, приводит слова члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева Lenta.ru.

«Вероятность того, что евро будет падать, очень серьезная. Я жду через год, где-нибудь в июле, 0,82-0,84 [евро за доллар, — «Газета.Ru»], то есть евро будет намного дешевле доллара — это уровень 2001 года. И я не исключаю, что мы увидим евро по 50 рублей», — предположил Разуваев.

По его словам, есть весомый риск того, что некоторые страны, прежде всего Италия, Испания, Португалия вернутся к национальным валютам, а зона евро серьезно пошатнется. Таким образом могут поступить и ключевые страны Евросоюза.

«В ЕС очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — добавил он.

22 августа курс евро к доллару опустился ниже $1 впервые с июля. Пара доллар-евро в моменте падала до показателя 0,9995. Курс американской валюты на Московской бирже к 17:15 мск составил 59,2 руб., за евро дают 59,3 руб.