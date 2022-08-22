Поляки задолжали налогов почти на 80 млрд злотых

По итогам первой половины 2022 года граждане Польши не вернули налогов государству на общую сумму 79,9 млрд злотых, что эквивалентно 1 трлн рублей. Об этом сообщило местное издание Interia Biznes.

Отмечается, что данный показатель оказался всего на 2,4% меньше, чем годом ранее. Тогда сумма невозвращенных налогов составила более 80,8 млрд злотых.

Самым задолжавшим регионом Польши к концу июня стало Мазовецкое воеводство, его жители не оплатили налоги на 39,17 млрд злотых. Самый низкий показатель задолженности у населения Варминьско-Мазурского воеводства — 608 млн злотых.

22 августа в МИД Польши призвали к реформированию еврозоны. По словам главы ведомства Збигнева Рау, данный шаг необходим для восстановления равноправия стран-членов Евросоюза. При этом реформа не должна исключать возможность временного или постоянного отказа некоторых государств от общей европейской валюты.