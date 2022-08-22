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Болгария начнет переговоры с «Газпромом» о восстановлении поставок газа

Министр энергетики Болгарии Христов сообщил о планах обсудить с «Газпромом» поставки газа

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов на брифинге по итогам заседания кризисного штаба, посвященного энергетическим проблемам, заявил, что его страна намерена провести переговоры с «Газпром экспорт» о восстановлении поставок газа в страну. Об этом сообщает ТАСС.

«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора», — сказал министр.

По его мнению, достичь договоренности будет трудно.

Христов добавил, что Болгария также проведет переговоры с Азербайджаном о дополнительных поставках газа.

Ранее Христов заявил, что Болгария может обсудить поставки газа с «Газпромом» после переговоров по этому вопросу с Азербайджаном и Турцией.

По его словам, если такие переговоры будут иметь место, болгарская сторона «вероятно, попросит возобновления поставок газа в рамках существующего договора», говорить о новом соглашении в настоящее время, добавил он, «смысла нет».

В конце апреля «Газпром» отказался поставлять газ компании «Булгаргаз» в Болгарию по причине того, что там отказались оплачивать поставки энергоносителя в рублях.

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