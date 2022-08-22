Секретарь Совбеза Патрушев: санкционная политика США наносит удар по странам АСЕАН

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев по ходу выступления на консультациях высоких представителей РФ и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), курирующих вопросы безопасности, заявил, что санкционная политика Вашингтона наносит серьезный удар по странам АСЕАН, которые вынуждены теперь закупать пшеницу по более высоким ценам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, «беспрецедентный кризис», в который сегодня погружена Европа, возник из-за антироссийских санкций, которые Соединенные Штаты навязали своим западным партнерам в ущерб им самим.

«Не менее серьезный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, которые, вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее», — сказал он.

Патрушев уверен, что в сложившихся условиях с учетом действий Вашингтона и его европейских союзников есть только один выход — обеспечить финансовую безопасность путем перехода на торговлю в национальных валютах.

«Россия уже не первый год выступает с соответствующими инициативами и сделала немало для их практической реализации, накопив солидный опыт в этой сфере. Будем готовы делиться с коллегами по АСЕАН нашими наработками в области обеспечения экономической безопасности», — заключил секретарь СБ.

Ранее Патрушев допустил, что США в скором времени могут объявить дефолт по своему внешнему долгу. По его словам, в настоящее время госдолг Соединенных Штатов превышает $30 трлн.