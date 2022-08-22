Росреестр зафиксировал рост кредитных сделок на рынке новостроек Москвы почти на 24% в июле

В июле в Москве рост числа договоров долевого участия (ДДУ) с использованием кредитных средств составил 23,6%. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

«В июле 2022 года зарегистрировано 6 287 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, это на 23,6% опережает результат июня (5 085)», — отметили в ведомстве.

В публикации добавили, что по сравнению с июлем 2021 этот показатель вырос на 10,9% и более чем на 95% выше значений июля 2020 года.

В период с января по июль 2022 года было заключено 37 тыс. сделок с использованием кредитных средств в новостройках. Этот показатель на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за этот же период число кредитных сделок в общем объем заключенных договоров приблизилось к половине.

В начале августа в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может сократиться в диапазоне от 10% до 20%.