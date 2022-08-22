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Bloomberg: изъятая у олигарха из РФ яхта взволновала покупателей на аукционе по ее продаже

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Depositphotos

Конфискованная властями Гибралтара яхта Axioma, которая якобы принадлежит предпринимателю Дмитрию Пумпянскому, вызвала ажиотаж у покупателей на аукционе по ее продаже. Об этом Bloomberg заявил брокер дома Howe Robinson Partners Найджел Холлиер.

По словам Холлиера, речь идет о 72-метровом корабле. Заявку на аукцион подвали 115 человек, при этом 28 из них лично уже побывали на яхте.

В агентстве добавили, что точная сумма продажи не раскрывается, однако речь может идти о $77 млн (4,5 млрд рублей).

По данным Bloomberg, яхту в марте арестовали в порту Гибралтара по требованию банка JPMorgan. Руководство банка указало, что принадлежащая Пумпянскому компания Pyrene Investments должна банку минимум $20 млн.

8 августа США разрешили изъять самолет Airbus A319-100, который принадлежит российскому предпринимателю и депутату Государственной думы Андрею Скочу.

Минюст США ввел санкции в отношении Скоча еще в 2018 году, а в марте этого года вновь внес его в санкционный список в числе других депутатов Госдумы.

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