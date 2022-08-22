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Цена газа в Европе впервые с марта превысила $2 900 за тысячу кубометров

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Jean-Francois Badias/AP

Цена газа в Европе превысила $2 900 за 1 тысячу кубометров впервые с начала марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Ранее стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $2 862 за тысячу кубометров, или €275,965 за МВт·ч.

Общий рост стоимости газа с начала торгов достиг почти 13%.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эти скачки цен, написал в своем Telegram-канале, что стоимость газ в Европе может увеличиться до $3-4 тыс.

19 августа «Газпром» объявил, что приостанавливает поставки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за технического обслуживания газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» После этого сообщения цена газа на бирже в Европе превысила $2700.

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