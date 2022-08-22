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Минпромторг предложил с 1 ноября проводить эксперимент по маркировке икры

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Минпромторг разработал проект постановления, в котором вносит предложение провести эксперимент по маркировке икры осетровых и лососевых с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023.

«Провести с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и лососевых», — сказано в документе.

Как сообщил «Газете.Ru» представитель системы цифровой маркировки товаров «Честный знак» Константин Сереженков, оператор готов обеспечить проведение эксперимента в указанные даты.

«Эксперимент будет носить добровольный характер, и сами участники будут определять какое количество производственных линий и видов продукции в него включать. Во время пилотного проекта компании не понесут никаких расходов, так как оборудование и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе», — уточнил Сереженков.

Ранее в Минпромторге рассказали об отсутствии в России современного оборудования для чистки рыбы. Компании рыбопромышленной отрасли столкнулись с необходимостью перехода на бывшее в употреблении оборудование для чистки рыбы и приготовлении филе из нее. В России сейчас нет собственного производства высокотехнологичного оборудования для этих целей.

Глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев по итогам совещания в Минпромторге в мае заявил, что ситуация с импортозамещением оборудования для рыбной отрасли – самая худшая из всех сегментов пищевого машиностроения.

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