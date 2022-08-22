Два судна с украинской сельхозпродукцией последовали в Грецию и Египет

Два судна с украинской сельскохозяйственной продукцией покинули Черноморск утром 22 августа и последовали в направлении Греции и Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic («Марин трафик»).

Отмечается, что сухогруз Great Arsenal с 25 тыс. тонн пшеницы прибудет в Египет, корабль Maranta доставит 5,3 тыс. тонн кукурузы в Грецию.

Накануне Министерство обороны Турции заявило, что четыре судна с сельхозпродукцией покинули Украину.

12 августа турецкое ведомство передавало, что украинские порты покинули два сухогруза с сельхозпродукцией, один из них отправился в Иран.

22 июля представители РФ, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От Киева документ подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.